Ronaldinho diz que França soube explorar erros do Brasil O meia Ronaldinho Gaúcho reconheceu que a França soube explorar os erros do Brasil para vencer a seleção por 1 a 0 e tirá-la das quartas-de-final da Copa do Mundo. "A seleção francesa soube explorar nossos erros e devemos reconhecer a realidade: eles foram melhores. Todos estamos muito tristes porque queríamos chegar mais longe, mas temos de admitir que a França jogou melhor que o Brasil", afirmou o jogador nesta segunda-feira, em sua coluna para o jornal Mundo Deportivo, de Barcelona. Ronaldinho Gaúcho, que admitiu ter chorado após a eliminação, elogiou o meia Zidane, astro da seleção francesa. "O Brasil enfrentou Zinedine Zidane, um jogador ao qual todos deveríamos agradecer por sua forma de jogar futebol. Realmente é maravilhoso tudo o que ele faz com uma bola", completou. Além disso, Ronaldinho Gaúcho acha que a seleção brasileira atual ainda tem muito a mostrar, e que os jogadores devem olhar para o futuro e pensar nos próximos compromissos. "Talvez a torcida nos critique agora. Aceito todas as observações porque não conseguimos nosso objetivo e essa é a realidade, mas sempre há um amanhã que faz esquecer os tempos ruins". O jogador não tem dúvida de que a seleção brasileira "continua sendo grande", e que se perdeu diante uma equipe "fabulosa e sensacional".