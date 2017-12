Ronaldinho diz que propaganda é real Ronaldinho Gaúcho garantiu nesta sexta-feira, nos Emirados Árabes, onde está com a seleção brasileira, que as cenas apresentadas na propaganda da Nike são verdadeiras e não foram montadas. No vídeo, ele recebe as sua novas chuteiras, com detalhes em ouro, e começa a fazer "embaixadinhas" na entrada da grande área. Dessa posição, chuta a bola no travessão do gol e a domina de volta, sem deixar cair, por 4 vezes seguidas. ?Vocês estão duvidando do meu potencial??, disse Ronaldinho Gaúcho quando perguntado pelos jornalistas sobre a veracidade do vídeo. "Não era nem para virar uma propaganda, era só para marcar a minha nova chuteira de ouro. Era só uma coisa para se divulgar na internet. Mas acabou se espalhando na televisão. Fico muito feliz com o resultado. O comercial está bem feito." Os jornalistas nos Emirados Árabes, no entanto, continuaram sem acreditar na história contada pelo jogador do Barcelona e da seleção brasileira. Mas Ronaldinho Gaúcho insistiu, em meio às risadas desconfiadas dos repórteres. ?Foi verdade. Foi gravado em TV aberta e não foi montagem. Costumo fazer isto durante os treinamentos e só repeti", explicou. Amistoso - De muito bom humor, Ronaldinho Gaúcho revelou ter ficado impressionado com a recepção em Abu Dhabi, onde a seleção joga neste sábado contra os Emirados Árabes. E ressaltou o luxo do Hotel Palace Emirates. "O hotel é mesmo muito diferente, pelas vantagens que tem, pelos serviços que oferece. Tudo que a gente vai fazer, a gente gasta um tempão caminhando, tem até perigo de se perder", contou o jogador brasileiro. Ronaldinho Gaúcho ainda falou sobre a expectativa para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e admitiu o favoritismo brasileiro. "É uma equipe de grande nível e tem grandes chances de chegar lá. Tem tudo para vencer, mas precisamos respeitar os adversários", avisou o jogador.