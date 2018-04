Ronaldinho diz que quer jogar contra o Peru, neste domingo

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, pouco antes do último treino da seleção na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio, Ronaldinho Gaúcho não deixou claro se joga ou não contra o Peru, no domingo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Veja também: Diego não confirma que será substituto de Ronaldinho Gaúcho Imprensa espanhola discute o futuro de Ronaldinho Gaúcho Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58 Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? Com uma contusão no tornozelo direito, o meia-atacante do Barcelona disse que melhorou bem, mas ainda sente dores no local da lesão, mas enfatizou que viaja a Lima nesta sexta com toda a delegação brasileira e que seu objetivo é jogar as duas partidas. A segunda será com o Uruguai, nesta quarta, no Morumbi. "Hoje já não está mais inchado. Estamos na fase final do tratamento. O que falta é um pouco mais de confiança por minha parte por conta da dor, que ainda existe, se bem que em intensidade bem menor que antes", explicou Ronaldinho, que acrescentou: "Estou conversando com o dunga sempre e o meu objetivo é participar dos dois jogos." "Não seria um sacrifício para mim jogar contra o Peru. Meu pensamento é jogar estando 100%, sem dor. Quero continuar o tratamento direitinho para poder dar o meu melhor tanto pela seleção, quanto pelo Barcelona", contou o meia-atacante, que afirmou ter "alegria de representar a seleção brasileira", e que quer "fazer história com a 'amarelinha'." Sobre o interesse do Chelsea por ele, muito falado na imprensa espanhola nesta sexta, o jogador recebe a questão com bons olhos. "É sempre bom saber que grandes clubes tem interesse pelo que eu faço no Barcelona, e isso demonstra que eu estou em um bom momento", concluiu Ronaldinho. "Ele [Ronaldinho] teve uma evolução muito boa do quadro. Está se dedicando muito ao tratamento e sua recuperação depende totalmente dele, que ainda se sente inseguro nas jogadas por conta de um pouco de dor que ele ainda sente", explicou José Luiz Runco, médico da seleção.