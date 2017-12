Ronaldinho diz que sua função é fazer passes aos atacantes Em entrevista publicada nesta sexta-feira no jornal francês Le Parisien, o meia Ronaldinho Gaúcho disse que, em campo, pensa apenas em passar a bola para os atacantes, e não em marcar gols. "Não penso em fazer gols, mas em ajudar minha equipe a vencer. Minha função consiste em fazer passes aos atacantes. E me concentro em fazer isso". O brasileiro afirmou ainda que já considerou as conseqüências de ser eliminado nas quartas-de-final, pela França. "Eu sempre digo: no Brasil, terminar em segundo é o mesmo que terminar em último". Com relação à possibilidade de o Brasil eliminar a França e, por conseqüência, levar o craque Zinedine Zidane a antecipar sua ´aposentadoria´, Ronaldinho foi diplomático. "Eu admiro muito o Zidane por tudo o que ele trouxe ao futebol. Meus companheiros de equipe o respeitam bastante, também. Ele é um ótimo jogador e, fora dos gramados, é uma excelente pessoa. Tudo isso significa que será uma grande partida, muito interessante para se jogar". Brasil e França se enfrentam neste sábado, às 16 horas (horário de Brasília), pelas quartas-de-final da Copa, em Frankfurt.