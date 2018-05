Ronaldinho diz que vive momento perfeito no Milan

Elogiado por recuperar parte de seu bom futebol nos últimos meses, o meia Ronaldinho Gaúcho afirmou nesta quarta-feira que está vivendo um momento perfeito no Milan. O jogador brasileiro agradeceu ainda ao técnico Leonardo, que voltou a utilizá-lo onde ele sempre gostou de atuar.

"Tenho de agradecer ao técnico, agora jogo do mesmo jeito como joguei por anos no Barcelona. Os torcedores estão comigo e tornam as coisas mais fáceis para mim", afirmou o meia. "É um momento perfeito para mim, sinto que estou muito bem física e mentalmente".

Depois do Milan ser surpreendido em casa pelo Palermo no último final de semana, Ronaldinho espera que a equipe se recupere contra a Fiorentina, fora de casa. "Vamos a Florença esperando encerrar o ano com vitória. A Fiorentina é um time forte, mas realmente precisamos voltar para casa com os três pontos", exigiu o brasileiro.