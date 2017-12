Ronaldinho diz realizar mais um sonho A conquista do prêmio Bola de Ouro da revista France Football nesta segunda-feira é a realização de mais um sonho para o meia atacante Ronaldinho, do Barcelona e da Seleção Brasileira. Agora, sua intenção é entrar definitivamente para a história do futebol. ?Estou muito contente, esta é o resultado de um sonho que me anima a seguir trabalhando e a seguir lutando pelas coisas. Espero ganhar esse prêmio mais vezes para poder entrar na história do futebol?, afirmou, logo após receber a bola. O jogador dedicou sua conquista à família e aos companheiros de clube e de Seleção Brasileira. ?Quando as coisas saem bem os prêmios chegam. É um orgulho levar o nome do Barcelona e do Brasil o mais alto possível. Dedico aos meus companheiros essa conquista.? E já pensando em algo mais recente, Ronaldinho diz que sonha com a conquista da Liga dos Campeões da Europa. ?Ganhar a Liga seria algo histórico. Sabemos que será complicado, mas é um título que nos falta e espero conquistar com minha equipe.?