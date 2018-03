Ronaldinho é a esperança do Barcelona O talento de Ronaldinho Gaúcho é o trunfo do Barcelona para conseguir vencer o Celtic por dois gols de diferença no jogo desta quinta-feira, no Camp Nou, e avançar às quartas-de-final da Copa da Uefa. No jogo de ida, na Escócia, o time espanhol perdeu por 1 a 0. Ronaldinho Gaúcho está em ótima fase e domingo levou os torcedores ao delírio ao garantir a vitória sobre a Real Sociedad com um golaço de falta a um minuto do final. O técnico Frank Rijkaard não poderá contar com o volante holandês Davids - não está inscrito na competição - nem com o brasileiro Thiago Motta e o argentino Saviola - ambos suspensos. Gerard entrará no meio-de-campo e Luis Enrique, no ataque. "Tenho muita confiança nos jogadores que vão entrar", afirmou Rijkaard, que pediu paciência à torcida. "É certo que precisamos fazer dois gols de vantagem, mas não podemos nos descuidar da defesa. Teremos de jogar sem pressa." Na Itália, a Roma terá uma missão complicada pela frente: para seguir na competição, precisa derrotar o Villarreal por três gols de diferença - perdeu o jogo de ida por 2 a 0. Totti e Cassano, que foram poupados na Espanha, começarão jogando. Outros jogos desta quinta-feira: Brugges x Bordeaux, PSV Eindhoven x Auxerre, Inter x Benfica, Mallorca x Newcastle, Olympique de Marselha x Liverpool e Valencia x Genclerbirgli.