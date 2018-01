Ronaldinho é atração do Barça na Liga Nesta quarta-feira, Ronaldinho Gaúcho é atração na Copa dos Campeões. Não só o astro da rodada, como a principal arma do Barcelona contra o Werder Bremen na Alemanha. O jogo, válido pelo Grupo C, terá transmissão da Rede TV! às 15h45 (horário brasileiro). No Grupo A , a Juventus visita o Brugges, da Bélgica, com ESPN Brasil ao vivo, às 15h45. E no Grupo D, o Villarreal recebe o Manchester, com ESPN Internacional, também às 15h45. A missão de Ronaldinho não será nada fácil. O Barcelona não conquista a Copa dos Campeões desde 1992 e, na temporada passada, caiu nas quartas-de-final para o Chelsea. O grupo do Barcelona é considerado um dos mais equilibrados da primeira fase. Tem ainda Udinese e Panathinaikos, que se enfrentam nesta quarta em Udine. A imprensa de Barcelona duvida que o time consiga os bons resultados da última temporada. Ao contrário do Real Madrid, que contratou reforços de peso, o Barça segue com o time que conquistou o título espanhol 2004/05. ?Não acho que seja necessário fazer um monte de contratações como fez o Real. Recuperamos jogadores importantes como Edmílson, Thiago Motta, Gabri e Larsson e acho que o time tem condições de brigar pelo título?, diz o meia Deco. Nos outros jogos da rodada, destaque para a Juventus, que recebe o Brugge e não terá Del Piero, que se recupera de uma contratura muscular. O Villareal recebe o Manchester United, um dos favoritos ao título. E o Arsenal, mais fraco em relação às últimas temporadas e desfalcado do goleiro alemão Lehmann, recebe o Thun, da Suíça.