Ronaldinho e Cafu na ?Seleção Uefa? Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, e Cafu, do Milan, são os únicos brasileiros na seleção de 2004 eleita por 1, 2 milhão de internautas que votaram em pesquisa elaborada pela Uefa e publicada nesta quarta-feira. Essa é a quarta edição da enquete, que tem apenas o atacante francês Thierry Henry presente em todas as listas. Pela primeira vez nenhum jogador do Real Madrid compõe a relação. Confira a lista dos eleitos: Goleiro: Gianluigi Buffon (Juventus - ITA) Defesas: Cafu (Milan-BRA), Ricardo Carvalho (Chelsea-POR), Alessandro Nesta (Milan-ITA) e Ashley Cole (Arsenal-ING). Meio-campistas: Cristiano Ronaldo (Manchester United-POR), Maniche (Porto-POR), Ronaldinho (Barcelona-BRA) e Pavel Nedved (Juventus-RCH). Atacantes: Thierry Henry (Arsenal-FRA) e Andriy Shevchenko (Milan- UCR). Técnico: José Mourinho (Chelsea-POR).