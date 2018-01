Ronaldinho é cotado para amistoso do Barcelona de Guayaquil

Após marcar época no futebol mundial pelo Barcelona, Ronaldinho Gaúcho pode agora vestir a camisa do "xará" Barcelona de Guayaquil, do Equador, em um amistoso, segundo o irmão e representante do jogador, Assis.

Em entrevista à rádio equatoriana "Caravana", ele afirmou que Ronaldinho está perto de atuar pelo clube - que tem no histórico dois vice-campeonatos da Copa Libertadores - em uma partida a ser realizada no dia 30 de janeiro e com rival ainda não definido.

"Estamos conversando. Está bem adiantada a negociação, já coordenamos viagens, voos e tudo mais", disse Assis. O agente de Ronaldinho explicou que o irmão "em nenhum momento seria contratado" por longo termo e que "não há nenhuma negociação" neste sentido.

Assis reiterou que o duas vezes melhor jogador do mundo (2004 e 2005) está também prestes a defender o Fluminense em um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo do ano. "Nós temos compromisso com o Fluminense e estamos acertando os ultimos detalhes", declarou.

Juan Alfredo Cuentas, dirigente do Barcelona de Guayaquil, admitiu em entrevista à rádio "Super K 800" que o convite ao craque teve origem em "uma publicação de alguém através das redes sociais". A participação de Ronaldinho Gaúcho na partida, segundo ele, "dependerá de um acordo na parte financeira e de que o Barcelona também tenha lucro".