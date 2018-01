Ronaldinho é destaque na vitória do Barça O brasileiro Ronaldinho Gaúcho não fez gol, mas foi considerado pela imprensa o melhor jogador do Barcelona na vitória por 2 a 1 sobre o Albacete, fora de casa, gols de Cocu e Luis Henrique, hoje, pela 3.ª rodada do Espanhol. Já Sávio fez 1 dos gols nos 3 a 0 do Zaragoza sobre o Murcia. O Valencia bateu o Malága por 1 a 0 e está na vice-liderança, com 7 pontos, junto com Barça e Real Madrid. O líder, com 9, é o Deportivo.