Ronaldinho é destaque no mundo inteiro A atuação do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, na vitória sobre o rival Real Madrid por 3 a 0, neste sábado, em Madri, foi o tema principal de todos os meios de comunicação espanhóis neste domingo. Autor de dois belos gols, o meia da equipe da Catalunha foi elogiado pelos principais jornais da capital da Espanha. ?Ronaldinho é um ser superior. Aplausos no Bernabéu para a exibição do Bola de Ouro?, disse o AS, que mostra na primeira página uma foto do jogador levando os braços para o céu. ?Banho histórico. Ronaldinho, com dois golaços, confirmou ser o número um do mundo diante de um público que se rendeu a sua magia?, afirmou o Mundo Deportivo. Não foi só a imprensa espanhola que destacou a atuação de gala de Ronaldinho na Europa. Na Itália, todos os jornais estamparam manchetes sobre a vitória do Barcelona. ?O Bernabéu se inclina para Ronaldinho?, contou a La Gazzetta Sportiva, principal periódico de Milão. ?Ronaldinho humilhou o Real?, disse o Corriere dello Sport.