Ronaldinho é eleito 'Jogador da Década' por revista britânica

O atacante Ronaldinho foi escolhido Jogador da Década pela revista britânica World Soccer nesta quinta-feira, enquanto o argentino Lionel Messi foi eleito Jogador do Ano pela publicação.

Ronaldinho foi escolhido pelos leitores nas dez eleições anuais, entre 2000 e 2009, que foram transformados em pontos.

O jogador, eleito Jogador do Ano pela revista em 2004 e 2006, ficou à frente de Messi e do português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

O Barcelona, atual campeão europeu, ficou com o título de Melhor Equipe do Ano.

Messi, vencedor da Bola de Ouro 2009, é o primeiro argentino a conquistar o prêmio de Jogador do Ano pela World Soccer desde que Diego Maradona foi eleito em 1986.

Após somente um ano à frente do Barcelona, Pep Guardiola foi escolhido Treinador do Ano, bem à frente do ex-técnico do Wolfsburg Felix Magath e do comandante do Manchester United, Alex Ferguson.