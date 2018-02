Ronaldinho é eleito o Melhor do Mundo O atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, foi eleito nesta segunda-feira o Melhor Jogador do Mundo pela Fifa em 2004. O jogador brasileiro recebeu 620 pontos contra 552 do francês Thierry Henry, do Arsenal. O ucraniano Shevchenko, do Milan, ficou em terceiro, com 253. ?Para mim ser eleito e estar aqui é uma honra?, disse. Entre as mulheres, a alemã Birgit Prinz foi reeleita a Melhor Jogadora de 2004 com 376 votos. A norte-americana Mia Hamm ficou em segundo, com 286, e a brasileira Marta foi a terceira com 281. Confira todos os ganhadores do prêmio: 2004: Ronaldinho (BRA/FC Barcelona) 2003: Zinedine Zidane (FRA/Real Madrid) 2002: Ronaldo (BRA/Real Madrid) 2001: Luis Figo (POR/Real Madrid) 2000: Zinedine Zidane (FRA/Juventus Turim) 1999: Rivaldo (BRA/FC Barcelona) 1998: Zinedine Zidane (FRA/Juventus Turim) 1997: Ronaldo (BRA/Inter de Milão) 1996: Ronaldo (BRA/FC Barcelona) 1995: George Weah (LBR/AC Milan) 1994: Romario (BRA/FC Barcelona) 1993: Roberto Baggio (ITA/Juventus Turim) 1992: Marco Van Basten (HOL/AC Milan) 1991: Lothar Matthaeus (ALE/Bayern Munique)