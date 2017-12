Ronaldinho é finalista ao prêmio da Fifa Ronaldinho Gaúcho está na briga pelo título de melhor jogador do mundo em 2004. A Fifa anunciou nesta segunda-feira que o brasileiro do Barcelona, o ucraniano Andriy Shevchenko (Milan) e o francês Thierry Henry (Arsenal) são os candidatos ao prêmio que será entregue dia 20 de dezembro, em Zurique. A votação já foi encerrada e a Fifa sabe qual dos três é o vencedor. Mas fará o possível para evitar o vazamento da informação antes da data da festa. A votação deste ano contou com um aumento do colégio eleitoral. Até o ano passado, apenas os treinadores das seleções nacionais tinham direito a voto. Desta vez, também puderam votar os capitães das seleções e integrantes do FIFPRO, o sindicato mundial de jogadores. Dos três finalistas, Henry é o único que já tinha sido indicado uma vez - ficou em segundo lugar no ano passado, à frente de Ronaldo e atrás de seu compatriota Zidane. Ronaldinho Gaúcho é o jogador de estilo mais vistoso e capaz de lances mais espetaculares entre os três finalistas. Sua desvantagem é que não conquistou nenhum título na temporada - Henry foi campeão inglês e Shevchenko levou o scudetto na Itália, além de terem liderado a classificação dos goleadores em seus campeonatos. Mas o brasileiro comandou a ressureição do Barcelona na segunda metade da temporada passada (o time chegou a estar em 13º lugar no Campeonato Espanhol e terminou como vice-campeão, à frente do Real Madrid e seus "galáticos"). E nesta temporada tem sido brilhante. A Fifa também anunciou os nomes das candidatas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. E pela primeira vez o Brasil estará representado na disputa, porque a meia Marta é uma das indicadas. Ela concorre com a norte-americana Mia Hamm (vencedora em 2001 e 2002) e com a alemã Birgit Prinz, que ganhou ano passado. Este ano, pela primeira vez na história, a Fifa também premiará o melhor jogador de futsal do mundo - os indicados serão anunciados depois que terminar o Mundial de Taiwan, no domingo.