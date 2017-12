Ronaldinho é finalista no prêmio da Fifa Ronaldinho Gaúcho é um dos 3 finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo em 2005. Ele foi indicado nesta quarta-feira pela Fifa junto com o seu companheiro de Barcelona, o camaronês Samuel Eto?o, e com o inglês Frank Lampard, do Chelsea. O vencedor será anunciado no dia 19 de dezembro, na festa anual da entidade, em Zurique, na Suíça. A eleição dos melhores do ano foi feita com votos dos técnicos e dos capitães de todas seleções nacionais que pertencem à Fifa - mas eles não puderam indicar jogadores de seus países. E o Brasil também tem um finalista entre as mulheres. Marta disputa o prêmio com a alemã Birgit Prinz e a norte-americana Shannon Boxx. Só dá ele - No ano passado, Ronaldinho Gaúcho bateu o francês Thierry Henry e o ucraniano Andryi Shevchenko e ficou com o prêmio da Fifa. E agora, em 2005, novamente em grande fase no Barcelona e na seleção, o meia-atacante brasileiro é favorito ao troféu. Desde que ganhou a votação da Fifa em dezembro de 2004, Ronaldinho Gaúcho fez uma coleção de prêmios. Em agosto, foi eleito o melhor atacante da última Liga dos Campeões; em setembro, o Sindicato Mundial de Jogadores o elegeu o melhor do mundo; e na segunda-feira passada, recebeu em Paris a "Bola de Ouro", troféu que a revista France Football oferece anualmente ao melhor jogador em atividade na Europa. Caso se confirme a vitória de Ronaldinho Gaúcho, ele se tornará o segundo jogador a ganhar o prêmio da Fifa em dois anos consecutivos. O primeiro foi o também brasileiro Ronaldo, eleito em 1996 e 1997 ? ganhou também em 2002 e é o maior vencedor junto com o francês Zidane, o mais votado em 1998, 2000 e 2003. Além de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, outros dois brasileiros já conquistaram o troféu da Fifa: Romário (1994) e Rivaldo (1999). Os demais vencedores foram: o alemão Lothar Matthaeus (1991), o holandês Marco van Basten (1992), o italiano Roberto Baggio (1993), o liberiano George Weah (1995) e o português Luís Figo (2001). Mulheres - Na disputa feminina, Marta já ficou em terceiro lugar no ano passado. E dessa vez, a brasileira tenta evitar o tricampeonato da alemã Birgit Prinz, que ganhou as duas últimas edições do prêmio da Fifa.