Ronaldinho é "hors-concours" para o COB Enquanto disputa com vários astros do futebol as principais premiações do esporte, Ronaldinho Gaúcho é considerado sem concorrência no Brasil. Tanto que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) premiará o jogador com o Troféu Hors Concours do Prêmio Brasil Olímpico 2005. "O COB entendeu que ele está isento de qualquer processo de escolha popular", explicou Carlos Arthur Nuzman, presidente da entidade. O COB considera que o reconhecimento mundial de Ronaldinho o coloca em uma categoria única do Prêmio Brasil Olímpico. Essa é a segunda vez que o troféu é concedido. Em 2002 quem ganhou foi Ronaldo, após o pentacampeonato.