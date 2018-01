Ronaldinho e Kaká no "time dos sonhos" Os brasileiros Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, e Kaká, do Milan, foram incluídos no "time dos sonhos" de 2005 em consulta realizada entre os repórteres do jornal francês L´Equipe. Além de Ronaldinho Gaúcho, o camaronês Eto´o, também do Barcelona, o britânico John Terry, do Chelsea, e o ucraniano Andriy Shevchenko, do Milan, são os únicos escolhidos este ano que também apareceram na lista do ano passado. O Milan tem três representantes no "time dos sonhos" de 2005: Kaká, Paolo Maldini e Schevchenko. Já o Barcelona, o Chelsea e o Liverpool têm dois jogadores cada. Os 11 jogadores escolhidos pelo jornal são: Gregory Coupet (FRA, Lyon), Willy Sagnol (FRA, Bayern de Munique), John Terry (ING, Chelsea), Jamie Carragher (ING, Liverpool), Paolo Maldini (ITA, Milan), Kaká (BRA, Milan), Frank Lampard (ING, Chelsea), Steven Gerrard (ING, Liverpool), Ronaldinho Gaúcho (BRA, Barcelona), Shevchenko (UCR, Milan) e Samuel Eto´o (CAM, Barcelona).