Ronaldinho é o mais bem pago do mundo segundo revista O brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, segue de bem com a vida fora dos gramados. Pela segunda vez consecutiva, o meia volta a liderar a relação de jogadores mais bem pagos do mundo da France Football, com uma receita total de 24 milhões de euros em 2006. A lista, que será publicada na próxima edição da revista francesa - estará nas bancas a partir desta terça-feira -, diz que Ronaldinho recebeu 8,5 milhões de euros de salário, aos quais se juntam 500 mil em prêmios e outros 15 milhões de contratos publicitários. A vantagem do brasileiro sobre o inglês David Beckham, o segundo colocado, aumentou em relação à última relação. O jogador do Real Madrid, que já acertou sua transferência para o Los Angeles Galaxy (EUA) em junho, recebeu 17 milhões de euros nos últimos 12 meses, sendo 6,4 milhões em salário, 100 mil de prêmios e 10,5 milhões em contratos de publicidade. Na lista divulgada no ano passado, Ronaldinho Gaúcho tinha 23 milhões de euros e Beckham, 18 milhões. As colocações são as mesmas divulgadas pela revista norte-americana Forbes no final de março deste ano. O atacante Ronaldo era o terceiro mais bem pago com 17,4 milhões de euros, mas agora aparece na quinta colocação com 15,2 milhões. O francês Thierry Henry foi quem tomou a posição do agora jogador do Milan, com 15,7 milhões de euros. Entre os técnicos, o mais remunerado é o português José Mourinho, do Chelsea, com uma receita de 10 milhões de euros. Na segunda posição aparece Alex Ferguson, do Manchester United, com 6,1 milhões, enquanto a terceira posição é do italiano Fabio Capello, do Real Madrid, que recebeu 5,8 milhões. Confira as relações dos jogadores e treinadores mais bem pagos: Jogadores (em euros) 1.º - Ronaldinho Gaúcho (BRA/Barcelona) - 24 milhões 2.º - David Beckham (ING/Real Madrid) - 17 milhões 3.º - Thierry Henry (FRA/Arsenal) - 15,7 milhões 4.º - Michael Ballack (ALE/Chelsea) - 15,3 milhões 5.º - Ronaldo (BRA/Milan) - 15,2 milhões 6.º - Andriy Shevchenko (UCR/Chelsea) - 12,7 milhões 7.º - Alessandro Del Piero (ITA/Juventus) - 11,5 milhões 8.º - John Terry (ING/Chelsea) - 11,4 milhões 9.º - Steven Gerrard (ING/Liverpool) - 11,3 milhões 10.º - Fabio Cannavaro (ITA/Real Madrid) - 10,5 milhões 11.º - Frank Lampard (ING/Chelsea) - 10,3 milhões 12.º - Didier Drogba (CDM/Chelsea) - 9,5 milhões 13.º - Kaká (BRA/Milan) - 9,2 milhões 14.º - Francesco Totti (ITA/Roma) - 9 milhões 15.º - Wayne Rooney (ING/Manchester United) - 8,9 milhões 16.º - Ruud van Nistelrooy (HOL/Real Madrid) - 8,8 milhões 17.º - Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) - 8,7 milhões 18.º - Rio Ferdinand (ING/Manchester United) - 8,5 milhões 19.º - Iker Casillas (ESP/Real Madrid) - 8,5 milhões 20.º - Raúl González (ESP/Real Madrid) - 8,4 milhões Treinadores (em euros) 1.º - José Mourinho (POR/Chelsea) - 10 milhões 2.º - Alex Ferguson (ESC/Manchester United) - 6,1 milhões 3.º - Fabio Capello (ITA/Real Madrid) - 5,8 milhões 4.º - Sven-Goran Eriksson (SUE) - 5,2 milhões 5.º - Guus Hiddink (HOL/Rússia) - 5 milhões 6.º - Giovanni Trapattoni (ITA/Red Bull Salzburg) - 4,6 milhões 7.º - Frank Rijkaard (HOL/Barcelona) - 4,5 milhões 8.º - Arsene Wenger (FRA/Arsenal) - 4,4 milhões 9.º - Roberto Mancini (ITA/Inter de Milão) - 3,4 milhões 10.º - Felix Magath (ALE/ex-Bayern Munique) - 2,8 milhões