Ronaldinho é o mais 'tietado' no desembarque atleticano Depois de deixar Belo Horizonte na noite da última segunda, a delegação do Atlético-MG desembarcou no México na tarde desta terça-feira (horário de Brasília), dois dias antes da primeira partida das quartas de final da Libertadores. Na quinta, a equipe enfrenta o Tijuana, às 21h30 (de Brasília), no estádio Caliente.