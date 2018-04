Ronaldinho é relacionado e pode jogar pelo Atlético-MG

Ronaldinho sofreu uma pancada na coxa esquerda na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, na última quarta-feira, no Morumbi, pela Copa Libertadores. De acordo com o clube de Belo Horizonte, o meia está em tratamento intensivo e a sua participação no duelo com o Villa Nova ainda está indefinida.

Se a presença de Ronaldinho é incerta, o Atlético já tem três desfalques certos para o jogo deste domingo. O atacante Diego Tardelli continua realizando trabalho de fortalecimento muscular e o meia Bernard segue em tratamento da luxação no ombro.

Já o volante Serginho, com dores na região posterior da coxa direita, foi submetido a exame de ressonância magnética e ainda aguarda o resultado, mas já está vetado pelo departamento médico. Além disso, Cuca optou por não relacionar os atacantes Araújo e Neto Berola.

Em relação ao jogo com o São Paulo, a lista de relacionados do Atlético tem três novidades: os meias Leleu, que treinou entre os titulares na sexta-feira, e Morais, além do volante Josué, que não foi inscrito na fase de grupos da Libertadores.

Com 24 pontos, o Atlético já assegurou a segunda colocação na primeira fase do Campeonato Mineiro, enquanto o Villa Nova é o terceiro, com 18, e luta por uma vaga nas semifinais.

Confira a lista de relacionados do Atlético para o jogo deste domingo:

Goleiros: Victor, Giovanni.

Laterais: Richarlyson, Marcos Rocha, Júnior César.

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva, Gilberto Silva.

Volantes: Pierre, Leandro Donizete, Josué, Rosinei.

Meias: Ronaldinho, Morais, Leleu.

Atacantes: Guilherme, Jô, Luan, Alecsandro.