Ronaldinho e Rivaldo lamentam despedida de Ronaldo Fenômeno

SÃO PAULO - Companheiros na conquista do pentacampeonato mundial, na Copa de 2002, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo lamentaram a aposentadoria de Ronaldo, anunciada nesta segunda-feira. Surpresos com a despedida, os jogadores do Flamengo e do São Paulo exaltaram a carreira do colega e afirmaram que foram privilegiados por poderem jogar ao lado do Fenômeno.

"Ele sempre foi um exemplo para os jovens. De superação. Tive a felicidade de ter jogador com o meu ídolo durante muitos anos. Vivemos muitas coisas legais juntos. Ele sempre foi um ídolo e sempre será um amigo meu", disse Ronaldinho, para quem o ex-jogador do Corinthians foi o maior de todos os tempos.

"Ele era completo. Tenho muito orgulho da amizade que eu tenho com ele. Ele é o maior de todos os tempos e tinha muita força, habilidade. Está num nível que poucos vão chegar. É uma perda para o futebol. Daqui a pouco muitos vão sentir a falta dele. A velocidade do pensamento dele era muito grande. Para ele tudo era fácil. Ele sempre foi o cara", exaltou.

Parceiro de Ronaldo nas Copas do Mundo de 1998 e 2002, Rivaldo também não poupou elogios ao ex-companheiro de seleção brasileira. "É triste. Eu considero muito o Ronaldo e foi um privilégio jogar ao lado dele. Foi um dos melhores jogadores que eu pude jogar e ser campeão em 2002. Mas isso é a vida de qualquer ser humano. Hoje foi a dele, amanhã pode ser a minha. Agora é torcer para que ele possa ter uma vida mais tranquila", declarou.

