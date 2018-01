Ronaldinho: é uma honra fazer este jogo Ronaldinho Gaúcho e o atacante ucraniano Andriy Shevchenko disseram estar honrados por participarem do jogo organizado pela Fifa em solidariedade às vítimas do maremoto no sudeste asiático. Pouco antes do início da partida, no Camp Nou, em Barcelona, Ronaldinho Gaúcho e Shevchenko deram uma entrevista coletiva por serem capitães das duas equipes. "É uma alegria poder participar disto e estar junto destes grandes jogadores por uma causa nobre", afirmou Ronaldinho. O atacante da seleção brasileira disse ainda que se sentia especialmente motivado por ser capitão por atuar no estádio do Barcelona, seu clube. Segundo Ronaldinho, a iniciativa dos jogadores veio da intenção de fazer "algo importante para ajudar" as vítimas do maremoto. O brasileiro reiterou por último sua satisfação em contemplar "todos os jogadores contribuindo da melhor forma, que é com seu futebol". Andriy Shevchenko, o atacante do Milan, disse que sente uma "grande honra" de participar do jogo. Vestido com um uniforme vermelho, o time de Ronaldinho conta com jogadores asiáticos, latino-americanos e africanos. Dida, Cafu, Kaká atuarão ao lado do paraguaio Gamarra, dos argentinos Heinze, Cambiasso, Zanetti ou dos camaroneses Eto´o, Song. Os técnicos que se revezarão no banco serão Carlos Alberto Parreira e o holandês Frank Rijkaard, do Barcelona. Com uniforme azul, a equipe de Shevchenko tem um punhado de astros europeus como os goleiros Toldo e Casillas, os zagueiros Thuram, Maldini Nesta, Puyol. Também foram chamados, Beckham, Ballack, Del Piero Raúl, Vieri, Zidane, Giuly, Montella, Vieri, Henry, Deco, Totti Litmanen. Os técnicos serão o italiano Marcello Lippi (da seleção) e o francês Arsene Wenger (Arsenal). O árbitro é o italiano, Pierluigi Colina. Pouco antes da partida, os jogadores fizeram um circulo no centro do gramado e respeiataram um minuto de silêncio em homenagens às vítimas do maremoto.