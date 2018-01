Ronaldinho encara Osasuna pelo Barcelona Ronaldinho Gaúcho é o destaque do Barcelona na partida contra o Osasuna, neste sábado à noite, na abertura da quarta rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro em pouco tempo se tornou ponto de referência na equipe catalã, que tem 7 pontos, dois a menos do que o líder La Coruña. Ainda neste sábado, jogam Atlético de Madrid x Valencia. Na Itália, a terceira rodada será aberta neste sábado com Siena x Empoli e Ancona x Modena (ao vivo na ESPN/Brasil às 15h30).