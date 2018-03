Ronaldinho enlouquece torcida do Barcelona Ronaldinho Gaúcho fez nesta segunda-feira a primeira aparição pública como mais novo reforço do Barcelona e teve recepção de astro. Há estimativa de que pelo menos 20 mil torcedores foram ao Camp Nou, estádio do clube, só para ver o craque posar para fotos com a camisa 10 e fazer umas embaixadinhas. A contratação foi fechada no fim de semana e renderá ao brasileiro US$ 31 milhões por cinco anos de contrato. O Barça caprichou na festa, para não ficar atrás das cerimônias que o rival Real Madrid prepara quando apresenta uma estrela. Ronaldinho Gaúcho cumpriu um rigoroso cerimonial, que incluiu entrevistas, fotos com o presidente Joan Laporta e com o técnico Frank Rijkaard, além do showzinho para a torcida. ?É um sonho de criança que agora tenho a oportunidade de realizar?, garantiu o campeão do mundo, de 23 anos, que disputou duas temporadas pelo Paris Saint-Germain. No estádio, sobraram aplausos a cada malabarismo que Ronaldinho fazia com a bola nos pés. Só não houve concordância em torno do público. Segundo o jornal Marca, que tem sede em Madri, havia 20 mil pessoas para a cerimônia de boas-vindas. Já o Sport, com redação central em Barcelona, eram 30 mil. O importante, segundo Rijkaard, é que o Barcelona apostou em jogador que tem comportamento ?altamente profissional? e que será titular. ?Ele também nos trará alegria, o que sempre é necessário?, afirmou o holandês, contratado para reerguer o time, fiasco nos últimos anos. Ronaldinho Gaúcho é o quarto ?R? brasileiro famoso que chega ao clube catalão na última década. O primeiro, nos anos 90, foi Romário, trazido do PSV. Em seguida, veio Rivaldo, tirado do Deportivo La Coruña. Ronaldo chegou em terceiro, depois de passagem pelo PSV Eindhoven. Ronaldinho Gaúcho é a principal jogada de Laporta, eleito em junho depois de desastrada administração de Joan Gaspart. O novo presidente já contratou o português Quaresma, o mexicano Rafael Marquez e o goleiro turco Rustu Recber. Em compensação, anunciou que o argentino Juan Riquelme está fora dos planos. O meia revelado pelo Boca Juniors nunca teve aproveitamento regular no Barcelona e sairá pela melhor proposta que aparecer. ?Ele se comportou bem, com seriedade?, elogiou Rijkaard, ao referir-se aos treinos de pré-temporada.