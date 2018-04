Ronaldinho entra com processo contra programa de televisão

O meia-atacante Ronaldinho Gaúcho e o Barcelona decidiram entrar com um processo contra a rede de televisão Telecinco e o programa 'Aquí Hay Tomate', pela transmissão de reportagens que consideram atentar contra o direito à honra e a intimidade do jogador brasileiro. O programa exibiu na semana passada diversas imagens de Ronaldinho Gaúcho durante uma festa realizada no Brasil, enquanto uma voz em off se perguntava se o jogador estava bêbado ou drogado. Esta não é a primeira vez que o 'Aqui Hay Tomate' atenta contra a privacidade de Ronaldinho Gaúcho, que é um dos jogadores do Campeonato Espanhol mais perseguidos pela imprensa de celebridades. O meia-atacante do Barcelona, aconselhado pelos serviços jurídicos do clube, decidiu entrar com a ação contra a rede de televisão pelo tratamento ofensivo que considera ter recebido.