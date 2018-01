?Ronaldinho está à altura de Ronaldo? O prêmio de melhor jogador do mundo dado na noite de segunda-feira pela Fifa ao brasileiro Ronaldinho, do Barcelona, pelo segundo ano consecutivo, foi destaque nos principais jornais espanhóis desta terça-feira. ?Ronaldinho arrasou no FIFA World Player?, diz a chamada de capa do diário esportivo As, lembrando que somente Ronaldo, atualmente no Real Madrid, havia conseguido dois prêmios de melhor do mundo consecutivos, em 1996 e 1997. ?Ronaldinho já está à altura de Ronaldo?, diz o texto do jornal, que destaca que os 956 pontos obtidos pelo atacante brasileiro representam a maior votação já obtida na história do troféu da entidade máxima do futebol mundial. Outro grande diário esportivo espanhol, o Marca, afirma que ?Dinho é o número um não só por ter recebido esse prêmio, mas também porque nesta temporada o brasileiro ganhou todos os prêmios individuais?. ?Neste ano, o brasileiro pôs todos de acordo?, diz o jornal. O Marca observa que o prêmio ?vem referendar o grande momento que vive o Barcelona?, equipe que venceu o último campeonato espanhol e lidera o atual com folga. O jornal El País, por sua vez, traz uma reportagem intitulada ?Ronaldinho é o melhor para todos?, em que lembra que Ronaldinho ?foi eleito por duas vezes num mês? como o melhor jogador do mundo, primeiro com a Bola de Ouro, concedida pela revista France Football, a partir da votação de cronistas esportivos, e agora com o troféu da Fifa, baseado na votação de treinadores e capitães das seleções nacionais. Segundo Na Grã-Bretanha, os jornais destacaram a segunda colocação no prêmio obtida pelo meia Frank Lampard, do Chelsea, com 306 votos. ?Lampard tem o prêmio máximo negado por Ronaldinho?, diz o título de uma reportagem publicada pelo Daily Mail. O jornal The Daily Telegraph lembra que os dois jogadores e também o terceiro colocado, o camaronês Samuel Eto?o, também do Barcelona, devem se encontrar em campo em fevereiro, para a disputa das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. As duas equipes já haviam se enfrentado no ano passado, quando o Chelsea levou a melhor. ?O Chelsea conseguiu superar Ronaldinho e o Barcelona na Liga dos Campeões na temporada passada, e o encontro entre possivelmente a melhor defesa da Europa com o melhor ataque deixa os amantes do futebol contando os dias até a primeira partida em fevereiro?, diz o jornal. Pesquisa na Amazônia Uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo jornal britânico The Guardian relata o estabelecimento de um inquérito para investigar as acusações de que ao menos dez pessoas pobres de vilarejos na Amazônia poderiam ter contraído malária ao serem utilizadas como cobaias humanas em um estudo conduzido por uma universidade americana. Segundo o jornal, a pesquisa da Universidade da Flórida, com um custo estimado em US$ 1 milhão, pretendia estudar os padrões de alimentação dos mosquitos por um período de quatro anos para ajudar a controlar as epidemias de malária. O Guardian afirma que os críticos da pesquisa dizem que os moradores das vilas de São Raimundo da Pirativa, São João e Santo Antônio teriam sido manipulados e aqueles que contraíram a doença não receberam oferta de acompanhamento médico. Os participantes recebiam entre R$ 12 e R$ 20 para coletar mosquitos em seus corpos. Alguns teriam ficado expostos a picadas de mosquitos por até seis horas. Segundo o jornal, o Conselho Nacional de Saúde suspendeu o projeto na última quarta-feira após o aparecimento das acusações.