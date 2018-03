Ronaldinho está pronto para jogar O Ronaldinho já está pronto para jogar futebol, declarou hoje o médico que cuida da lesão no joelho do jogador, em Paris. O atacante da Inter de Milão pode disputar qualquer partida profissional, disse o cirurgião Gerard Saillant. Em março, Ronaldinho já tinha sido considerado clinicamente curado pelos médicos, mas o presidente da Inter, Massimo Moratti, disse que o jogador dificilmente voltaria aos gramados antes do fim da temporada. ?Não há pressa em Ronaldo jogar?, afirmou. A segunda cirurgia de Ronaldinho foi realizada em abril do ano passado. Segundo Saillant, Ronaldo está plenamente recuperado do joelho, mas outra lesão pode encerrar a carreira do jogador.