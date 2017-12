Ronaldinho estréia com empate no PSG Ronaldinho Gaúcho finalmente estreou com a camisa do Paris Saint Germain. Foi neste sábado, no empate de 1 a 1 com o Auxerre, pela segunda rodada do Campeonato Francês da 1ª Divisão. O ex-jogador do Grêmio substituiu o brasileiro Aloísio aos 14 minutos do segundo tempo - seu time vencia por 1 a 0 - e, nos 28 minutos em que esteve em campo, mostrou a mobilidade que o caracteriza mas não conseguiu levar perigo ao gol adversário. Ronaldinho, principal estrela do PSG nesta temporada, entrou e saiu de campo aplaudido pelos torcedores. Todos os resultados da rodada de hoje: Nantes 1 x Lens 2; Auxerre 1 x Paris St Germain 1; Guingamp 1 x Bastia 0; Olympique Lyon 2 x Sedan 0; Metz 2 x Troyes 1; Monaco 0 x Montpellier 0; Sochaux x 4 Rennes 3; Lille 3 x Lorient 1; Olympique Marseille 0 x Girondins Bordeaux 0.