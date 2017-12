Ronaldinho: favorito na eleição da Fifa A Fifa anunciará nos próximos dias os nomes dos três finalistas da eleição para melhor jogador do mundo, que promove entre técnicos e capitães de seleções de todo o planeta. Mas há pouca dúvida de que na cerimônia do dia 19, em Zurique (Suíça), Ronaldinho Gaúcho será novamente coroado, tornando-se o primeiro jogador a ser eleito em dois anos seguidos, depois que Ronaldo ganhou em 96 e 97. A chance de um brasileiro ganhar a eleição da Fifa é sempre maior do que a de conquistar a ?Bola de Ouro? porque os representantes da Ásia e da África veneram a seleção brasileira e votam em peso em suas estrelas. E Ronaldinho é a maior delas. Na eleição da Fifa, os técnicos e capitães não podem votar em jogadores de sua própria seleção. Cada um vota em três jogadores e a pontuação é a seguinte: três pontos para o primeiro lugar, dois para o segundo e um para o terceiro. Quando anunciar os finalistas, a Fifa já saberá quem é o ganhador. Mas fará o possível para a informação não vazar antes do dia 19.