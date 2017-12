Ronaldinho faz 2 e Barça bate La Coruña O Barcelona conseguiu neste domingo sua sexta vitória seguida na competição. Fora de casa, bateu o La Coruña por 3 a 2 em outra grande atuação de Ronaldinho Gaúcho, que marcou dois gols. O jogo pintou como uma goleada para o Barça, mas terminou de forma dramática. O time catalão fez 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Ronaldinho Gaúcho e Saviola e marcou o terceiro logo no início da segunda etapa. Mas o uruguaio Pandiani fez dois gols em cinco minutos ? aos seis e aos 11 ? e colocou fogo na partida. O Barça chegou aos 46 pontos e está na quarta colocação. É o melhor time do segundo turno.