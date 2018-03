Ronaldinho faz 24 anos, marca e Barça vence A briga pelo título espanhol está mais acirrada do que nunca. O Real ainda lidera, com 61 pontos, mas tem o Valencia e o Barcelona nos seus calcanhares. O time catalão derrotou neste domingo a Real Sociedad por 1 a 0 e consolidou o terceiro lugar, agora com 55. A vitória no Camp Nou veio só aos 44 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta perfeita de Ronaldinho Gaúcho, na entrada da área da Real Sociedad. O astro brasileiro comemorou, em grande estilo, seu 24º aniversário, e ainda mandou beijos para mãe, que acompanhava o jogo da tribuna de honra do estádio.