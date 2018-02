Ronaldinho faz dois, mas Barça só empata Ronaldinho Gaúcho fez sua parte: marcou dois gols, sendo o primeiro deles uma obra-prima, e comandou o Barcelona. Mas não conseguiu fazer com que seu time saísse do Estádio El Riazor com uma vitória neste sábado. Depois de ter virado o jogo e aberto uma vantagem de 3 a 1, os catalães permitiram o empate por 3 a 3 do La Coruña nos últimos minutos. Os anfitriões abriram o placar logo aos 10 minutos, em chute de Valerón após rebote do goleiro Valdes. O jogo seguiu equilibrado até que, aos 40, Eto?o fez linda tabela com Deco, invadiu a área e empatou. Quatro minutos depois, outra linda jogada. Ronaldinho Gaúcho recebeu de Eto?o na entrada da área, balançou à frente do marcador, driblou-o para a esquerda e tocou com o bico na saída do goleiro Molina. Ronaldinho ampliou logo no começo do segundo tempo cobrando pênalti sofrido por Deco. Mas o La Coruña reagiu: diminuiu com Munitis, aos 27, e chegou ao empate com Ruben Castro, aos 41. O resultado deixou o Barcelona com 10 pontos, ainda no quinto lugar. O La Coruña também tem 10, mas está em sexto porque tem três gol a menos de saldo do que o rival.