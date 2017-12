Ronaldinho faz teste contra o Bastia O atacante Ronaldinho terá amanhã, no amistoso contra o Bastia, da França, um teste definitivo para saber se estará em condições de enfrentar o Parma, no próximo dia 9, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. A partida será disputada na cidade de Busto Arsizio, e o craque brasileiro deverá atuar os 90 minutos. O técnico da Inter, Héctor Cúper, se baseará neste jogo para definir o aproveitamento ou não de Ronaldinho na partida contra o Parma. Questionado sobre o retorno do jogador, o treinador mantém a serenidade e afirma que a volta do "Fenômeno" deve ser tratada "com tranqüilidade e sem pressa". No último dia 19, quando Ronaldinho voltou aos gramados no jogo beneficente contra o Enyimba, da Nigéria, em que a Inter goleou por 7 a 0, ele jogou apenas 34 minutos e depois não atuou mais pelo clube italiano. Ficou fora da estréia da equipe no Campeonato Italiano, contra o Perugia, quando a Inter venceu por 4 a 1. "Estou morrendo de vontade de disputar uma competição de alto nível. Acredito que falta muito pouco para que eu atinja a minha forma ideal. Mas quem decide se vou jogar ou não são o treinador e o departamento médico. A minha participação depende deles", declarou Ronaldinho. Para o jogo de amanhã, a grande novidade será Adriano, ex-Flamengo. Héctor Cúper já anunciou que o centroavante formará a dupla de ataque com Ronaldinho - o titular Christian Vieri está com a Seleção Italiana, que sábado jogará pelas Eliminatórias Européias - vários titulares não jogaram hoje por estarem com suas seleções. Blanc no Manchester - E a Inter definiu hoje a venda do experiente zagueiro francês Laurent Blanc, de 35 anos, para o Manchester United, da Inglaterra. Os valores não foram revelados. Blanc substituirá o holandês Stam, que foi negociado com a Lazio. Ele assinou contrato com o clube inglês até junho de 2003. "É uma longa história com o Manchester", disse o zagueiro, que já interessou à equipe inglesa quando atuava no Auxerre e no Barcelona. Blanc terá como companheiro de time o goleiro francês Barthez, com quem foi campeão da Copa de 1998 e da Eurocopa do ano passado. "Somos competidores e vamos colocar o nosso caráter e as nossas qualidades a serviço do clube", declarou.