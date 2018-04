Ronaldinho faz três gols em vitória do Milan; Juventus perde

A corrida pelo título está no auge agora depois que a Inter ficou em um empate de 2 x 2 com o Bari no sábado, enquanto o Milan tem um jogo a menos e os dois primeiros colocados se enfrentam no próximo final de semana.

A Juventus está fora da disputa depois da derrota de 1 x 0 para o Chievo, seu quinto fracasso em sete jogos somadas todas as competições.

Gennaro Sardo marcou para os anfitriões no primeiro tempo, mas o técnico da Juve, Ciro Ferrara, pode culpar as contusões na equipe, que o forçaram a posicionar Michele Paolucci, que chegou do Siena no sábado, na linha de frente.

A Roma de Claudio Ranieri passou na frente de seu ex-clube Juventus e assumiu a terceira colocação, 11 pontos atrás da Inter, depois que o atacante emprestado Luca Toni marcou seus dois primeiros gols para o time na vitória de 3 x 0 em casa sobre o Genoa.

RENASCIMENTO IMPRESSIONANTE

O Milan começou mal a temporada com o novo técnico, o brasileiro Leonardo, e seu renascimento impressionante aconteceu em grande parte graças a Ronaldinho e Marco Borriello, que assim como Toni pode conseguir uma vaga tardia na seleção italiana para a Copa do Mundo.

Ronaldinho abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo de pênalti, depois de Borriello ter sido derrubado pelo goleiro Gianluca Curci. Borriello fez o segundo da equipe aos 28 minutos.

Ronaldinho, renascido após recuperar algo da forma que fez dele o jogador do ano em 2004 e 2005, cabeceou para a rede um escanteio de David Beckham aos 27 do segundo tempo e 17 minutos depois fez o seu terceiro com um chute que lembrou seus dias de glória no Barcelona.

O Siena, que deu azar ao perder de 4 x 3 para a Inter na semana passada, caiu quatro posições e está na lanterna depois que o Catania, outro candidato ao rebaixamento, empatou em 1 x 1 com o Sampdoria e o Atalanta surpreendeu a Lazio com uma vitória de 3 x 0 em casa.

Veja os resultados da rodada:

Domingo:

AC Milan 4 x 0 Siena

AS Roma 3 x 0 Genoa

Atalanta Bergamo 3 x 0 Lazio

Chievo Verona 1 x 0 Juventus

Fiorentina 1 x 2 Bologna

Parma 0 x 0 Udinese

Sampdoria 1 x 1 Catania

Sábado:

Bari 2 x 2 Inter de Milão

Cagliari 3 x 0 Livorno