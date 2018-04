Ronaldinho fica de fora do treino da seleção desta quarta

Com uma lesão no tornozelo direito, o jogador Ronaldinho Gaúcho não participará dos treinos da seleção brasileira desta quarta-feira, que serão realizados na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Veja também: Classificação das Eliminatórias Apesar da ausência, o médico da seleção brasileira, José Luís Runco, diz que o jogador não preocupa para a partida contra o Peru, que será disputada no próximo domingo, 18, em Lima. "Ele tem probabilidade 7 de jogar, numa escala de 0 a 10", conta Runco. "Ele já está melhor da contusão, mas fará alguns trabalhos em separado do grupo. Hoje, ele ainda não tocará na bola." Ronaldinho, segundo a programação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), fará nesta quarta um tratamento fisioterápico com Luiz Alberto Rosan. À tarde, ele participará de uma sessão de musculação. A novidade no treino desta quarta-feira é o atacante Luís Fabiano, convocado para o lugar de Afonso, machucado. O jogador chegou na noite desta terça-feira ao Rio e já se integrou ao grupo. "Não esperava, sinceramente, ser convocado pela seleção agora", conta Luís Fabiano, do Sevilla. "Na temporada passada, marquei 20 gols, este ano os gols estão saindo também e estou em boa forma. Vou trabalhar agora com muito empenho para conquistar meu espaço na seleção." Além de pegar o Peru, a seleção brasileira enfrenta o Uruguai, no próximo dia 21 (quarta-feira), no Morumbi, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.