Ronaldinho: Folga no castelo e videogame com funcionário O atacante Ronaldinho Gaúcho contrariou o costume da maioria dos jogadores de futebol quando sai de folga e ficou no Castelo Lerbach nesta sexta-feira, evitando qualquer contato externo. Para fazer o tempo passar, ele até jogou videogame com um funcionário do local onde está concentrada a seleção brasileira, segundo o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida inusitada foi disputada com Tom, alemão - e que não fala nem inglês -, e os times escolhidos foram Manchester United e Arsenal. Ronaldinho - um dos que mais jogam videogame entre os atletas do Brasil - abriu dois gols de vantagem e ganhou a partida por 3 a 1. "Toma gringo! Segura esse chute!", dizia Ronaldinho quando marcou o terceiro gol. Na revanche, o atacante brasileiro aplicou um 5 a 0. Mesmo derrotado, o funcionário do hotel não escondia a felicidade com o fato, misturada com um pouco de conformismo. "Vou contar para todos os meus amigos. Mas ninguém vai acreditar", disse Tom. Companhia do Fenômeno Perto do final do horário de retorno à concentração, Ronaldo chegou ao Castelo Lerbach e foi visto abraçado com sua namorada, a modelo Raica Oliveira, no carro. Ele se junta aos outros companheiros, que agora lancham e dormem para reiniciar os treinos neste sábado.