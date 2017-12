Ronaldinho fora do clássico contra o Real O clássico mais aguardado do Campeonato Espanhol não terá o duelo de ?Ronaldos? no próximo sábado. O meia Ronaldinho Gaúcho, contundido, foi vetado para a partida contra o Real Madrid, informou nesta segunda-feira o departamento médico do Barcelona. O jogador sofreu uma ruptura fibrilar de 5 centímetros no bíceps femural da perna esquerda, no último dia 9 no jogo contra o Bétis, e deve completar seis semanas longe dos gramados.