Ronaldinho fora por até seis semanas O meia Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, deve ficar fora dos gramados por até seis semanas. Nesta segunda-feira, o jogador brasileiro foi submetido a uma ressonância magnética que apontou uma ruptura parcial do bíceps femoral da perna direita de cinco centímetros de comprimento. ?O prognóstico de recuperação está entre quatro e seis semanas, mas vai depender de como o jogador vai reagir ao tratamento de fisioterapia?, diz o comunicado da equipe médica do clube espanhol. Resignado, Ronaldinho disse que talvez nem venha ao Brasil para confirmar o corte. ?Vou ligar para a comissão técnica e informar os resultados dos exames médicos?, disse. ?Já que não posso jogar, não vejo o porquê viajar, mas vou falar com os médicos do Brasil para saber o que fazer?.