Ronaldinho ganha a Bola de Ouro O atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, foi o vencedor da Bola de Ouro - um dos prêmios mais tradicionais do futebol europeu, instituído há 50 anos pela revista francesa France Football. Ronaldinho é o terceiro brasileiro a levar o título - antes conquistado por Ronaldo e Rivaldo. O brasileiro ganhou o prêmio com 225 pontos, superando Frank Lampard (Chelsea), com 148, e Steven Gerrard (Liverpool) com 142. Os brasileiros Adriano (Inter de Milão) e Kaká (Milan) ficaram em sétimo e nono, respectivamente. Outros sete brasileiros foram indicados: Dida (Milan), Roberto Carlos, Robinho, Ronaldo (Real Madrid), Emerson (Juventus), Cris e Juninho Pernambucano (Lyon). Apesar de ter alguns atacantes de peso como concorrentes - Gerrard levou o Liverpool ao título da Liga dos Campeões e Lampard, já há algum tempo vem sendo o destaque do futebol inglês - o atacante brasileiro sempre foi considerado o favorito. Aos 25 anos, Ronaldinho fez um campeonato espanhol impecável e vem desiquilibrando nos jogos do Barcelona. Sua atuação no clássico contra o Real - quando marcou dois gols - foi elogiadíssima pela critica especializada européia. Ex-técnico - Luis Fernandes, ex-técnico de Ronaldinho Gaúcho no Paris Saint Germain, e com quem o jogador do Barcelona nunca se deu bem, reconheceu que suas qualidades são inigualáveis e que o atacante gaúcho executa jogadas que nenhum outro consegue atualmente imitar. Para a maior parte de ex-vencedores da ?Bola de Ouro?, presentes à cerimônia, esse jovem talento é o mais dotado de toda sua geração. O primeiro jogador a receber a ?Bola de Ouro? foi o inglês Stanley Mathews, em 1966 e aos 41 anos de idade, mas outros grandes nomes do futebol europeu, numerosos presentes na cerimônia de hoje, no Espace Cardin, em Paris, o seguiram: Di Stefano, Kopa, goleiro russo Yaschine, Bobby Charlton, Beckenbauer, Rummenigge, Michel Platini (1983?84?85), Marco na Basten (três vezes alternadas), Johan Cruyff, Zidane e outros. Um grande ausente, também vencedor desse troféu, em 1968, foi o irlandês George Best, falecido na última sexta feira. À cerimônia esteve o presidente da Fifa, Sepp Blatter. Jornalistas de 52 países participam da votação. Eles deveriam levar em conta não apenas as performances do jogadores, mas também os resultados da equipe e uma boa dose de fair play. Desde 1994 o concurso foi aberto a jogadores não europeus, mas atuando no futebol da Europa, caso do liberiano Weah, vencedor em 1995. Isso explica porque em 1981, o argentino Omar Sivori recebeu o troféu beneficiado pela dupla nacionalidade italiana. A festa do anúncio e entrega do prêmio este ano dos seus 50 anos, ocorreu no Espace Cardin, nos Champs Elysées, onde esteve presente um dos vencedores do troféu, Franz Beckenbauer, hoje o responsável pela organização da Copa de 2006, na Alemanha. ?A Alemanha não tem nenhum grande problema de organização e o calendário segue normalmente. Estaremos prontos para a abertura da Copa no dia 9 de junho?, afirmou o antigo capitão da seleção alemã que espera ansioso a reunião do dia 9 de dezembro, em Leipzig, para saber quem será o adversário da Alemanha na abertura da competição. Veja os que já ganharam a Bola de Ouro: 1956 - Mattews 1981 - Rummnigge 1957 - Di Stefano 1982 - P. Rossi 1958 - Kopa 1983 - Platini 1959 - Di Stefano 1984 - Platini 1960 - Suarez 1985 - Platini 1961 - Sivori 1986 - Belanov 1962 - Masopust 1987 - GULLIT 1963 - Yachine 1988 - Van Basten 1964 - Law 1989 - Van Basten 1965 - Eusébio 1990 - Mattaus 1966 - Bob Charlton 1991 - Papin 1967 - Albert 1992 - Van Basten 1968 - Best 1993 - R. Baggio 1969 - Rivera 1994 - Stoitchkov 1970 - G. Müller 1995 - Weah 1971 - Cruyff 1996 - Sammer 1972 - Beckenbauer 1997 - Ronaldo 1973 - Cruyff 1998 - Zidane 1974 - Cruyff 1999 - Rivaldo 1975 - Blokhine 2000 - Figo 1976 - Beckenbauer 2001 - Owen 1977 - Simonsen 2002 - Ronaldo 1978 - Keegan 2003 - Nedved 1979 - Keegan 2004 - Shevchenko 1980 - Rummenigge 2005 - Ronaldinho Gaúcho