Ronaldinho garante taça para o Barça Ronaldinho Gaúcho já começou a aprontar. Ele jogou só o segundo tempo e mesmo assim garantiu neste sábado o primeiro título do Barcelona na temporada. Na final do torneio Ramon de Carranza, ele fez dois gols de falta na vitória por 3 a 1 sobre o Cadiz. O Braga derrotou o Sevilla por 2 a 1 e ficou em terceiro. Por ter jogado a Copa das Confederações, Ronaldinho voltou de férias depois de seus companheiros. Estreou nos amistosos que o time fez na recém-encerrada excursão pela Ásia e ontem mostrou que não precisa de muito tempo de treino para desequilibrar. O Cadiz saiu na frente com um gol de Oli no finalzinho do primeiro tempo. O camaronês Eto?o empatou no começo da segunda etapa. E aí apareceu o craque brasileiro para decidir o jogo. Como tinha sido titular no jogo de sexta-feira contra o Sevilla, ontem ele começou no banco para descansar. Entrou no lugar do garoto argentino Messi e iluminou a partida. Aos 32 minutos, cobrou uma falta com pouco ângulo e surpreendeu o goleiro Armando. Aos 43, numa cobrança frontal, deixou o goleiro paralisado vendo a bola morrer na rede. Até os torcedores do Cadiz se levantaram para aplaudir.