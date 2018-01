Ronaldinho garante vitória do Barça Antes do jogo, ele mostrou à torcida o prêmio Bola de Ouro, dado pela revista francesa ?France Football?, de melhor jogador do ano na Europa. E, durante a partida, mostrou porque foi eleito. Ronaldinho Gaúcho mais uma vez conduziu o Barcelona à vitória: 2 a 1, de virada, sobre o Sevilla, neste domingo, no Estádio Camp Nou. Na entrada do Barça em campo, Ronaldinho estava com o troféu de melhor da Europa nos braços e, mostrando-o ao torcedores, foi aplaudido de pé. E ele começou seu show logo aos três minutos, quando quase marcou um gol olímpico. Cansou de fazer boas jogadas individuais e de dar bons passes para os companheiros, mas nada disso foi suficiente para mexer no placar no primeiro tempo. O Barça voltou à toda para o segundo, mas deu espaços para o contra-ataque do Sevilla, puxado pelo esperto Saviola. Aos 17, ele recebeu do brasileiro Adriano e bateu na trave. Na seqüência, Kanouté arriscou de esquerda e fez 1 a 0. No entanto, os visitantes tiveram pouco tempo para comemorar. Três minutos depois, Eto?o aproveitou rebote e usou seu faro de gol para empatar. O jogo seguiu equilibrado, embora o Barcelona tivesse mais posse de bola, até que Ronaldinho teve um de seus muitos lâmpejos geniais. Aos 33 minutos, ele tabelou com Larsson, invadiu a área e tocou no canto do goleiro Palop. O gol incendiou o Camp Nou, que ainda viu o time da casa perder boas oportunidades até o fim do jogo. Com o resultado, o Barcelona voltou à liderança do Campeonato Espanhol, com 34 pontos, mesmo número que o Osasuna, mas com 17 gols a mais de saldo. O Sevilla ficou em oitavo, com 22.