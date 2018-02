Ronaldinho Gaúcho: 2007, um ano para esquecer

A derrota para o Real Madrid em pleno Camp Nou marcou o fim do pior ano de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. O revés por 1 a 0 desatou nova enxurrada de críticas ao craque brasileiro. Mesmo com o apoio do técnico Frank Rijkaard, já há muita gente sentenciando que o jogo de domingo foi "a última chance" de Ronaldinho no Barça. Enfim, um ano para ser esquecido. Veja também: Ronaldinho Gaúcho ou Rijkaard deixará o Barça em 2008 Ronaldinho Gaúcho não jogou mal no principal clássico espanhol. Correu, deu bons passes, fez o que pôde. Mas o gol de Júlio Baptista deu a vitória ao Real Madrid, e a torcida local não encontrou melhor culpado do que o dono da camisa 10. Vaiado ainda no campo, Ronaldinho também enfrentou a fúria dos torcedores no aeroporto de El Prat, na segunda-feira, quando embarcava para o Brasil. O antigo flerte do Milan com o craque sempre foi tratado com desdém na Catalunha, mas agora está cada vez mais próximo de virar solução para um problema. O magnata Silvio Berlusconi, dono do time de Milão, voltou a falar recentemente em ter Ronaldinho como "presente de Natal". Ano tumultuado As primeiras notícias sobre Ronaldinho em 2007 davam conta de que havia se atrasado para reapresentar-se ao clube, após passar as festas de fim de ano no Brasil. Treinou separado do resto do grupo, mas foi perdoado por Rijkaard, que o livrou de pagar uma multa. Em fevereiro, uma contusão o tirou do amistoso entre Brasil e Portugal, disputado em Londres (vencido pelo time de Felipão por 1 a 0). O jornal The Sunday Times publicou então que Ronaldinho estaria aborrecido com Dunga e que pensava até em não defender mais a seleção. O técnico da seleção desmentiu e disse que o atleta tinha "comportamento exemplar". Mas Ronaldinho não desmentiu o diário inglês, o que criou mal-estar com a CBF. Ronaldinho também não disputou a Copa América, em junho, na Venezuela, e só voltou à seleção no fim do ano. Em quatro jogos pelas Eliminatórias, nenhuma atuação que lembrasse os bons tempos. Ao contrário de Kaká, que também faltou à competição continental, mas ganhou tudo com o Milan e voltou bem à seleção. As apresentações com o Barcelona também não ajudaram. O time foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Liverpool e assim ficou impedido de lutar pelo bicampeonato. No Campeonato Espanhol, mais uma decepção: depois de liderar boa parte da competição, o Barcelona se deixou ultrapassar pelo arqui-rival Real Madrid, que ficou com o título. Fora de campo, o melhor do mundo de 2004 e 2005 também viu seu prestígio pessoal despencar. Apontado em 2006 como "o jogador mais midiático", por sua capacidade de produzir espetáculo (e gerar lucros), Ronaldinho foi ultrapassado por Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, ambos do Manchester United. Sua cotação caiu de 80 milhões de euros para 66 milhões de euros, segundo estudo das universidades de Navarra e Internacional da Catalunha. Além disso, as camisas com o nome do brasileiro vendem menos que as de Messi e Henry, seus companheiros no Barça. Na temporada 2007/2008, Ronaldinho alterna bons e maus momentos. A derrota de domingo - que deixou o Real com 41 pontos, contra 34 do Barça - foi a gota d’água para quem quer vê-lo longe de Barcelona. O Milan o quer, o Chelsea também já acenou. Quem sabe, longe do lugar onde mais brilhou, Ronaldinho possa reencontrar seu futebol.