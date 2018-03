Ronaldinho Gaúcho admite ida ao Manchester Insatisfeito no Paris Saint-Germain, Ronaldinho Gaúcho admitiu neste domingo que gostaria de ser negociado com o Manchester United, como a imprensa européia tem noticiado. "Por enquanto é só uma especulação, mas estaria mentindo se dissesse que o futebol inglês não é uma das minhas ambições. Jogar na ´Premiership´, e especificamente no Manchester United, é mais do que um sonho. É uma possibilidade concreta", revelou o brasileiro em entrevista ao jornal inglês ?Sunday Herald?. Ainda com três anos de contrato no PSG, Ronaldinho não pode fazer muito mais do que já tem feito: mostrar seu desejo de deixar o clube francês, que não parece muito disposto a liberá-lo. Mesmo assim, ele sonha com uma transferência. "Não posso dizer mais porque não há nada de concreto e sou jogador do Paris Saint-Germain, com contrato em vigor. Se as duas equipes chegarem a um acordo, eu ficaria muito orgulhoso de jogar no Manchester. Seria uma tremenda honra."