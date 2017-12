Ronaldinho Gaúcho: agora vem a primeira final da Copa Ainda sem marcar o seu gol na Copa do Mundo da Alemanha, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho comentou que o confronto com a seleção de Gana será como uma primeira final para o Brasil na seqüência para conquistar o sonhado hexacampeonato mundial. "Conseguimos o nosso objetivo, que eram três vitórias nos três primeiros jogos. Foi importante, conseguimos tudo aquilo que esperávamos, é maravilhoso. Agora já vem a primeira final", declarou o jogador do Barcelona. Ele disse ter ficado feliz com o seu desempenho na goleada imposta sobre o Japão, por 4 a 1. "Estou feliz pelo que fizemos em campo, principalmente no segundo tempo. Tenho feito a minha obrigação, que é participar das jogadas do ataque e armar as oportunidades para os meus companheiros marcarem". O camisa 10 também disse que está feliz com a evolução do homônimo, que fez dois gols na partida. "O Ronaldo está respondendo as críticas à altura. É maravilhoso vê-lo evoluindo, tanto para ele como para o grupo".