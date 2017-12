Ronaldinho Gaúcho, ainda ídolo em Paris Um rei em Paris. O atacante Ronaldinho Gaúcho não se sente, mas poderia perfeitamente se sentir assim na capital francesa. Afinal, ele é tratado com grande reverência. Sua passagem pelo Paris-Saint Germain não foi esquecida. Pelas jogadas geniais que fez. Não importa que o brasileiro já esteja há um ano no Barcelona - onde continua a proporcionar lances que deixam milhares de pessoas mundo afora, e não só em Paris, boquiabertas. Por isso, Ronaldinho Gaúcho ainda desperta grande interesse dos franceses, depois de ter jogado duas temporadas no PSG. Nos cafés, é possível ouvir torcedores fazendo referências ao "malabarista Ronaldinhô?. E a imprensa lhe dispensa um tratamento de fazer inveja a ídolos nacionais como Zidane e Henry. Nada mau para quem, dias atrás, foi considerado por ninguém menos que Maradona como o seu sucessor no futeblol. "Ronaldinho é fantástico, genial. Saiu do Paris-Saint Germain, mas continua sendo idolatrado. Por quê? Pelas jogadas maravilhosas que faz com freqüência espantosa??, diz o jornalista francês David Opoczyski, do Le Parisien. O jornalista passou a tarde de segunda-feira no hotel onde o Brasil está concentrado. Na terça, só saiu do local para ir ao Stade de France, depois voltou correndo. Mas não lhe pergunte coisas sobre a seleção brasileira. David provavelmente não saberá responder. Sua missão nesses dias é acompanhar Ronaldinho Gaúcho e arrancar dele uma entrevista. O jornalista não esconde sua admiração pelo ex-jogador do Grêmio. E não pensa duas vezes para responder à pergunta sobre quem é o melhor: Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho. "Ronaldinho. Ele faz coisas com a bola que só ele sabe fazer?, define. "Mas o Fenômeno também é perfeito naquilo que faz?, acrescenta David, explicando que Ronaldo é supereficiente na conclusão das jogadas, mas Ronaldinho sabe criá-las "como ninguém??. Para Anne-Laure Bonnet, jornalista esportiva da TF1, Ronaldinho Gaúcho tem um talento ímpar. "A habilidade dele é algo raro??, diz ela, que passou o dia atrás da seleção. Quer dizer, de Ronaldinho. Anne-Laure considera que, apesar de não ter levado o Paris-Saint Germain à conquista de título, sua passagem pelo clube foi marcante, por seu jeito de jogar, que "lembra um artista??. Ronaldinho Gaúcho não tem falado muito desde que chegou a Paris, na noite da segunda-feira. "É muito bom voltar aqui. Me sinto em casa??, limitou-se a dizer nesta terça. "Gosto da cidade e tive momentos muito bons no PSG.?? Mas nem por isso pensa em retornar ao futebol francês, ou ao PSG. Ele declarou recentemente que não planeja sair tão cedo do Barcelona. O forte conceito que o atacante brasileiro desfruta entre os franceses levou a Fifa a colocar seu rosto em algumas peças promocionais do jogo entre Brasil e França, como os anúncios nos ônibus - embora nos ingressos da partida tinham sido usadas as imagens de Ronaldo e Zidane. É certo que, na quinta-feira, os franceses que forem ao Stade de France estarão de olhos grudados em Ronaldinho Gaúcho. "Certa vez um amigo me falou que vê-lo jogar é sempre um motivo de prazer. E eu concordo??, complementa Anne-Laure.