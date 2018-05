Ronaldinho Gaúcho ainda sonha em disputar mais uma Copa

Em boa fase no Milan, Ronaldinho Gaúcho não esconde de ninguém o desejo de voltar à seleção brasileira e disputar mais uma Copa do Mundo. As boas atuações no clube italiano já fizeram até mesmo o sempre exigente técnico Dunga abrir as portas para o meia-atacante, que espera uma nova chance para reverter a má impressão deixada no último Mundial na Alemanha.

"Disputar mais uma Copa do Mundo seria mais uma realização de um sonho", disse o jogador em entrevista a TV Globo. "Parece que a gente está querendo pressionar, até tento fugir da pergunta, mas minha vontade é estar lá", afirmou o jogador, que chegou a disputar as Eliminatórias 2010, mas não rendeu o esperado.

Para ir a sua terceira Copa, Ronaldinho sabe que o percurso não é dos mais fáceis. A pouco mais de seis meses da disputa na África do Sul, ele tem a concorrência de Kaká, Robinho, Elano, Ramires e companhia por uma vaga no meio-campo. Ainda assim, promete trabalhar forte para reconquistar a confiança de Dunga.

"Estou dando sequência no meu trabalho. As coisas estão saindo muito bem e acredito que fazendo as coisas certas no meu clube, posso ter uma nova chance", disse o jogador. "O caminho é esse para voltar a seleção: receber prêmios individuais e comemorar títulos com o clube", completou.

VOLTA PARA O BRASIL

Para o ano da Copa, Ronaldinho ainda convive com o assédio dos clubes brasileiros, interessados em recuperar as belas jogadas do meia-atacante, eleito duas vezes (2004 e 2005) o melhor do mundo pela Fifa. Se não chegam a seduzir financeiramente, as propostas ao menos fazem o jogador abrir o largo sorriso. "Jogar no Brasil seria fechar a carreira com chave de ouro", resumiu.

Segundo o irmão, Assis, quem cuida da carreira do jogador, seis times do Brasil andaram sondando Ronaldinho. Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, São Paulo e Botafogo seriam os interessados. No entanto, ele tem contrato até o final de 2011 com o Milan e é muito querido por Silvio Berlusconi, dono do clube e primeiro-ministro italiano.