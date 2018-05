Ronaldinho Gaúcho brilha, Pato marca e Milan vence Sampdoria

O Milan conquistou sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Italiano neste sábado e continua se aproximando da líder Internazionale na tabela. Jogando em casa, o time do técnico Leonardo venceu a Sampdoria por 3 a 0, com um gol do brasileiro Alexandre Pato.

O time da casa soma agora 31 pontos, quatro a menos que a Inter. O líder do campeonato entra em campo mais tarde para enfrentar a Juventus, fora de casa. Na terceira colocação, a equipe de Turim soma 37 pontos e pode encostar no Milan se vencer neste sábado. Já a Sampdoria ocupa a quinta posição, com 24.

Com mais este triunfo, o Milan confirma sua evolução no campeonato, depois de seguidos vacilos no início da temporada. Os fracos resultados da equipe chegaram a colocar em risco o emprego do técnico Leonardo. A boa reação do time se deve, em parte, à recuperação de Ronaldinho Gaúcho, que voltou a mostrar bom futebol.

Neste sábado, o meia-atacante brilhou nas assistências e contribuiu para os dois primeiros gols dos donos da casa. Logo no primeiro minuto de jogo, deu passe preciso para Borriello abrir o placar. Aos 21, mostrou categoria ao servir Seedorf, que anotou o segundo.

Destaque da equipe na partida, Ronaldinho acabou deixando o gramado antes do intervalo. Ele sentiu uma contusão e foi substituído aos 33 minutos. O Milan, porém, já tinha resolvido o jogo aos 24, com gol de Pato. O atacante bateu firme no ângulo direito e marcou o terceiro dos anfitriões.

Após a vitória, o time de Leonardo concentra suas atenções no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na terça-feira, o Milan enfrenta o Zurique, fora de casa, com o objetivo de garantir a classificação para a próxima fase da competição continental.