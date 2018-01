Ronaldinho Gaúcho causa ciúmes no Barça O sucesso de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e a intensa procura da imprensa vêm causando ciúmes nos demais jogadores do clube, publicou nesta quarta-feira o diário ?Sport?. Segundo o jornal espanhol, alguns atletas procuraram o técnico Frank Rijkaard e seu assistente, Henk Ten Cate, e fizeram a reclamação. Os treinadores teriam se queixado ao presidente Joan Laporta de que o protagonismo do brasileiro incomoda os jogadores, que estão vendo Ronaldinho ?até na sopa?.