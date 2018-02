Ronaldinho Gaúcho comanda festa em MG O melhor jogador do mundo em 2004 se divertiu neste domingo. E da maneira que mais gosta. Ronaldinho Gaúcho deu um show em partida beneficente em Uberlândia, Minas Gerais. E esteve bem acompanhado - Roberto Carlos, Robinho, Júlio Baptista, Vágner Love, Washington, Denílson e Athirson também estiveram presentes na festa. A partida, batizada por Futebol x Fome, foi organizada pelo cantor Alexandre Pires, que também entrou em campo, assim como o sertanejo Daniel. Nos 90 minutos, o público se deleitou com jogadas espetaculares e 15 gols - inclusive, um marcado, de propósito, pelo ex-árbitro Oscar Roberto Godói. Os amigos de Roberto Carlos venceram os de Ronaldinho Gaúcho por 8 a 7. A estimativa é que os jogadores e artistas conseguiram arrecadar 124 toneladas em alimentos não perecíveis. Sessenta e duas mil pessoas foram ao estádio João Havelange e colaboraram dando dois quilos cada uma. "Eu tenho o maior prazer em fazer essas partidas beneficentes. É a minha maneira de ajudar as pessoas carentes. Vou passar a minhas férias inteiras viajando pelo Brasil. Basta me convidarem que estou indo", prometeu Ronaldinho Gaúcho depois de sua participação de 45 minutos. Ele confirmou que estará na quarta-feira em outra partida beneficente em Porto Alegre. "Acho estas festas maravilhosas. Além de jogar no meu País, posso contribuir. Vou jogar mesmo por aí."